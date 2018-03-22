Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'a ihtar cezası !

Profesyonel Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Aziz Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman’a sportmenliğe aykırı açıklamalarından ötürü ihtar cezası verdi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın Kayserispor maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketlerinden ötürü 1 maç men cezası verilirken Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’a ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle tribün kapatma cezası verildi.

İşte TFF’den yapılan açıklama;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 22.03.2018 tarih ve 62 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- KASIMPAŞA A.Ş.’nin, 16.03.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. – ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI KAPALI E, KAPALI TRİBÜN C, giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK’nin, 18.03.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK – BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI VIP ÜST D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 18.03.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK – BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 170.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST A ve ALT A bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- ATİKER KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN’ın, 18.03.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 17.03.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. – GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO C,D,E,F,L,M,N, MİGROS C,D,E,F,K,L,M,N bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu FENERIUM ALT D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN’ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı AZİZ YILDIRIM’ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- GALATASARAY A.Ş.’nin, 17.03.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. – GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN F,G,H,N,O,P bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir