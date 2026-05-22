Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yönetim kurulu listeleri resmen açıklandı. Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alacak: ASİL ÜYELER: “Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif.” YEDEK ÜYELER: “Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit.” Hakan Safi’nin yönetim kurulu listesi şu şekilde: ASİL ÜYELER: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan.



YEDEK ÜYELER: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ.