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  4. 10 Temmuz 2019 14:16

Azubuike resmen Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Nijeryalı futbolcu Azubuike'yi satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Azubuike resmen Başakşehir'de
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Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da geçiren Okechukwu Azubuike'yi 1 yıllığına kiraladığını bildirdi. Turuncu-lacivertlilerin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Mısır ekibi Pyramids Futbol Kulübü’nden Okechukwu Azubuike’yi satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı.
Geçen sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor Kulübü’nde forma giyen başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Azubuike’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

Medipol Başakşehir , Bu başlık Galatasaraylıları kızdıracak , Spor Toto Süper Lig , Azubuike
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