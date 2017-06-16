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  4. 16 Haziran 2017 18:30

B takımını farklı yendi, kovuldu !

İspanya'daki Serranos futbol kulübü, B takımının 25-0 kazandığı maçın ardından teknik direktörünü kovdu.

B takımını farklı yendi, kovuldu !
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İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre kulübün yöneticilerinden Pablo Alcaide, galibiyetin centilmenliğe aykırı olduğunu belirterek böyle bir hamle yaptıklarını söyledi: “Rakiplerinize saygı duymanız gerekir. Bu skorun ardından teknik direktörümüzün ayrılması gerektiğine karar verdik. Durumu iyi yönetemedi.”

Gençler liginde oynayan Serranos’un 25-0 yendiği Benicalap C takımı 30 maçta 247 gol yiyip hiç puan alamayarak ligin son sırasına demir atmış durumda. Serranos’un zor bir sezon geçiren rakibi karşısında galip gelmesi bekleniyordu ancak 15-0 biten devrenin ardından işler kontrolden çıktı. İkinci yarı ikisi kalecinin ayağından 10 gol daha ağları sarstı.

Görevden alınan teknik direktörün avukatları ise teknik direktörün takımına “ilerde baskı kurmayın, yalnızca yarı sahanıza geldiklerinde basın” demesine rağmen takımı dizginleyemediğini, Benicalap C’nin sol kanattan atak yapmaya çalışırken geride çok boşluk bıraktığını söyledi. Ancak kalecinin iki gol atması bu açıklamalar hakkında soru işaretleri oluşmasına neden oldu.

İspanya’nın gençler liglerindeki karşılaşmalarda bol gollü galibiyetler sıklıkla görülse de takımlara genellikle fark 10’a çıktıktan sonra daha fazla gol atmamaları tavsiye ediliyor.

pablo alcaide , ispanya , serranos