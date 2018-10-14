Babel'den transfer açıklaması !

Bir teklif yapıldığını ancak Beşiktaş'ta kaldığını belirten Babel, "Flamengo'nun Beşiktaş ile görüştüğünü biliyorum. Bazı nedenlerden dolayı transfer gerçekleşmedi. Şu anda Beşiktaş için oynuyorum ve kulübüme saygı duymak zorundayım" ifadelerini kullandı.

"FLAMENGO'YA TRANSFER OLABİLİRİM"

Önümüzdeki yıllarda Flamengo'ya gidebileceğinin sinyallerini veren tecrübeli isim, "2 yıl önce Brezilya'yı ziyaret ettim ve çok memnun kaldım. Flamengo tabii ki ülkedeki en büyük futbol kulübü bana göre. Belki bir gün transfer olabilirim, bilemiyorum" diye konuştu.

Bu sezon Beşiktaş'ta 14 maça çıkan ve Şenol Güneş'in vazgeçilmezlerinden olan 31 yaşındaki oyuncu, 1096 dakikada 6 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.