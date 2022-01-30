Bafetimbi Gomis yeniden Galatasaray'da!

Galatasaray, geçtiğimiz senelerde formasını giyen Fransız golcü Bafetimbi Gomis'i yeniden kadrosuna kattı.

Galatasaray, kadro takviye çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, son olarak Ah Hilal forması giyen eski futbolcusu Gomis'i kadrosuna dahil etti.

Yarım sezon artı bir sezonluk anlaşma sağlanan Gomis'in sözleşme bedeli ise 2 milyon 250 bin Euro.

Gomis bu sezon sözleşmede yer alan başarı kriterlerini yerine getirmesi halinde kontrat uzatma opsiyonuna sahip olacak.

GOMİS'TEN PAYLAŞIM

Öte yandan Bafetimbi Gomis'ten de Galatasaray paylaşımı geldi. Fransız golcü, sosyal medya hesabından Galatasaray antrenman formasıyla fotoğrafını paylaşarak altına, "İyi haberi aldığınız o an... Gülümsemem her şeyi açıklıyor" notunu düştü.