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  4. 29 Kasım 2019 20:15

Bafetimbi Gomis'den Galatasaray mesajı!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, instagram'dan yeni bir paylaşımda bulundu.

Bafetimbi Gomis'den Galatasaray mesajı!
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Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal formasını giyen ve son olarak Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Fransız forvet Bafetimbi Gomis, Instagram'dan Galatasaray temalı paylaşımlarına devam ediyor.

İlk olarak bir taraftarın gönderisini paylaşarak "Babamla (Fatih Terim) birlikte hikayemizi sonlandırmak için bir gün geri döneceğim" ifadesini kullanmıştı.

"ASLAN BİR GÜN ASLANTEPE'YE DÖNECEK"

34 yaşındaki santrfor, bu kez ise bir taraftarın geri dön mesajına sosyal medya hesabından cevap verdi. Gomis, paylaşımına, "Teşekkür ederim, bende sizi seviyor ve özlüyorum. Umarım Aslan birgün Aslantepe'ye geri dönecek." notunu düştü.

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