  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Bahis oynayan 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi: Süper Lig'den 27 isim listede

Bahis oynayan 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi: Süper Lig'den 27 isim listede

Bahis oynayan 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi: Süper Lig'den 27 isim listede
Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı iddia edilen 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de fikstürün 2 hafta kaydırılmasına karar verildi.

Futbolda hakem ve yöneticilere yönelik bahis soruşturmasında sıra futbolculara geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır.

TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir. 

Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi kurumlarla yapılan yazışmalar devam etmekte olup bu gelecek cevaplara göre soruşturma genişletilerek devam edecektir. "

İSİM İSİM AÇIKLANDI

Süper Lig'de bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen futbolcular şu şekilde:

BEŞİKTAŞ

1 ERSİN DESTANOĞLU

2 NECİP UYSAL

ALANYASPOR

3 İZZET ÇELİK

4 ENES KESKİN

5 YUSUF ÖZDEMİR

6 BEDİRHAN ÖZYURT

ÇAYKUR RİZESPOR

7 EFE DOĞAN

8 FURKAN ORAK

GALATASARAY

9 METEHAN BALTACI

10 EVREN EREN ELMALI

GAZİANTEP FK

11 MUHAMMET TAHA GÜNEŞ

12 NAZIM SANGARE

GÖZTEPE

13 İZZET FURKAN MALAK

14 UĞUR KAAN YILDIZ

ANTALYASPOR

15 KEREM KAYAARASI

EYÜPSPOR

16 MÜKREMİN ARDA TÜRKÖZ

KASIMPAŞA

17 EGE ALBAYRAK

18 ALİ EMRE YANAR

FATİH KARAGÜMRÜK

19 FURKAN BEKLEVİÇ

20 KEREM YUSUF SİRKECİ

SAMSUNSPOR

21 CELİL YÜKSEL

TRABZONSPOR

22 BORAN BAŞKAN

23 SALİH MALKOÇOĞLU

KONYASPOR

24 ADİL DEMİRBAĞ

25 ALASSANE NDAO

KAYSERİSPOR

26 BERKAN ASLAN

27 ABDULSAMET BURAK

TFF'den hakem Zorbay Küçük için yeni karar: Tedbir kaldırıldı!TFF'den hakem Zorbay Küçük için yeni karar: Tedbir kaldırıldı!Futbol
Futbolda bahis depremi: Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya tutuklandıFutbolda bahis depremi: Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya tutuklandıGüncel
Türkiye'de yeşil sahalara bomba gibi düşen bahis skandalında skandal ifadelerTürkiye'de yeşil sahalara bomba gibi düşen bahis skandalında skandal ifadelerTrendyol Süper Lig

 

text-ad
Etiketler TFF futbolcu bahis soruşturması
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ekranların yeni dizisinde skandal sahne: Zorla birliktelik sahnesine tepki yağdı! Ekranların yeni dizisinde skandal sahne: Zorla birliktelik sahnesine tepki yağdı! Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan'dan bir hamle daha Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan'dan bir hamle daha 60 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuşan güzel oyuncu çocukluk aşkıyla sevgili oldu 60 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuşan güzel oyuncu çocukluk aşkıyla sevgili oldu İslam Memiş'ten yeniden yükselişe geçen altın fiyatları için kritik uyarı İslam Memiş'ten yeniden yükselişe geçen altın fiyatları için kritik uyarı Eski eşinden ünlü komedyen hakkında skandal iddia! Eski eşinden ünlü komedyen hakkında skandal iddia! Türkiye'de yeşil sahalara bomba gibi düşen bahis skandalında skandal ifadeler Türkiye'de yeşil sahalara bomba gibi düşen bahis skandalında skandal ifadeler Kılıçdaroğlu'na yakın vekillerden dikkat çeken karar Kılıçdaroğlu'na yakın vekillerden dikkat çeken karar Sabaha kadar süren deprem fırtınası sonrası korkutan uyarı Sabaha kadar süren deprem fırtınası sonrası korkutan uyarı Kapadokya'nın giriş kapısındaki saklı güzellik keşfedilmeyi bekliyor Kapadokya'nın giriş kapısındaki saklı güzellik keşfedilmeyi bekliyor Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler; İstanbul'a kadar hissedildi! Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler; İstanbul'a kadar hissedildi!
Türkiye'nin 83 yıllık bir devi daha konkordato ilan etti Türkiye'nin 83 yıllık bir devi daha konkordato ilan etti Eşi benzeri görülmemiş siber saldırı deşifre oldu: Her şeyi sıfırladılar! Eşi benzeri görülmemiş siber saldırı deşifre oldu: Her şeyi sıfırladılar! Ankara'da dehşet! Evine girdikleri yaşlı adamı döverek öldürdüler Ankara'da dehşet! Evine girdikleri yaşlı adamı döverek öldürdüler Son anket açıklandı: Erdoğan da AK Parti'de kaybediyor, kazanan olası yeni bir milliyetçi ittifak! Son anket açıklandı: Erdoğan da AK Parti'de kaybediyor, kazanan olası yeni bir milliyetçi ittifak! Deprem fırtınasında 6,9 büyüklüğündeki deprem riskinin olduğu nokta açıklandı Deprem fırtınasında 6,9 büyüklüğündeki deprem riskinin olduğu nokta açıklandı Ailesinden hamileliğini gizleyip doğum yapan çocuk yaştaki genç kadın bebeğini ölüme attı Ailesinden hamileliğini gizleyip doğum yapan çocuk yaştaki genç kadın bebeğini ölüme attı Yaşlı bir yolcu ile tartışan halk otobüsü şoförüne aile boyu meydan dayağı Yaşlı bir yolcu ile tartışan halk otobüsü şoförüne aile boyu meydan dayağı 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular başladı 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular başladı Yuva yıkacak hatalı faturayı görenler gözlerine inanamadı Yuva yıkacak hatalı faturayı görenler gözlerine inanamadı 67 yıllık ilçe 350 kişi taşınmazsa köye dönüşecek 67 yıllık ilçe 350 kişi taşınmazsa köye dönüşecek