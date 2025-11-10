Bahis oynayan 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi: Süper Lig'den 27 isim listede

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı iddia edilen 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de fikstürün 2 hafta kaydırılmasına karar verildi.

Futbolda hakem ve yöneticilere yönelik bahis soruşturmasında sıra futbolculara geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır.

TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir.

Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi kurumlarla yapılan yazışmalar devam etmekte olup bu gelecek cevaplara göre soruşturma genişletilerek devam edecektir. "

İSİM İSİM AÇIKLANDI

Süper Lig'de bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen futbolcular şu şekilde:

BEŞİKTAŞ

1 ERSİN DESTANOĞLU

2 NECİP UYSAL

ALANYASPOR

3 İZZET ÇELİK

4 ENES KESKİN

5 YUSUF ÖZDEMİR

6 BEDİRHAN ÖZYURT

ÇAYKUR RİZESPOR

7 EFE DOĞAN

8 FURKAN ORAK

GALATASARAY

9 METEHAN BALTACI

10 EVREN EREN ELMALI

GAZİANTEP FK

11 MUHAMMET TAHA GÜNEŞ

12 NAZIM SANGARE

GÖZTEPE

13 İZZET FURKAN MALAK

14 UĞUR KAAN YILDIZ

ANTALYASPOR

15 KEREM KAYAARASI

EYÜPSPOR

16 MÜKREMİN ARDA TÜRKÖZ

KASIMPAŞA

17 EGE ALBAYRAK

18 ALİ EMRE YANAR

FATİH KARAGÜMRÜK

19 FURKAN BEKLEVİÇ

20 KEREM YUSUF SİRKECİ

SAMSUNSPOR

21 CELİL YÜKSEL

TRABZONSPOR

22 BORAN BAŞKAN

23 SALİH MALKOÇOĞLU

KONYASPOR

24 ADİL DEMİRBAĞ

25 ALASSANE NDAO

KAYSERİSPOR

26 BERKAN ASLAN

27 ABDULSAMET BURAK