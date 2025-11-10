Bahis oynayan 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi: Süper Lig'den 27 isim listede
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı iddia edilen 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de fikstürün 2 hafta kaydırılmasına karar verildi.
Futbolda hakem ve yöneticilere yönelik bahis soruşturmasında sıra futbolculara geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.
1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır.
TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir.
Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi kurumlarla yapılan yazışmalar devam etmekte olup bu gelecek cevaplara göre soruşturma genişletilerek devam edecektir. "
İSİM İSİM AÇIKLANDI
Süper Lig'de bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen futbolcular şu şekilde:
BEŞİKTAŞ
1 ERSİN DESTANOĞLU
2 NECİP UYSAL
ALANYASPOR
3 İZZET ÇELİK
4 ENES KESKİN
5 YUSUF ÖZDEMİR
6 BEDİRHAN ÖZYURT
ÇAYKUR RİZESPOR
7 EFE DOĞAN
8 FURKAN ORAK
GALATASARAY
9 METEHAN BALTACI
10 EVREN EREN ELMALI
GAZİANTEP FK
11 MUHAMMET TAHA GÜNEŞ
12 NAZIM SANGARE
GÖZTEPE
13 İZZET FURKAN MALAK
14 UĞUR KAAN YILDIZ
ANTALYASPOR
15 KEREM KAYAARASI
EYÜPSPOR
16 MÜKREMİN ARDA TÜRKÖZ
KASIMPAŞA
17 EGE ALBAYRAK
18 ALİ EMRE YANAR
FATİH KARAGÜMRÜK
19 FURKAN BEKLEVİÇ
20 KEREM YUSUF SİRKECİ
SAMSUNSPOR
21 CELİL YÜKSEL
TRABZONSPOR
22 BORAN BAŞKAN
23 SALİH MALKOÇOĞLU
KONYASPOR
24 ADİL DEMİRBAĞ
25 ALASSANE NDAO
KAYSERİSPOR
26 BERKAN ASLAN
27 ABDULSAMET BURAK
