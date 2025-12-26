  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Bahis oynayan 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi

Bahis oynayan 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi

Bahis oynayan 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi
Güncelleme:

TFF, bahis soruşturması kapsamında 42 temsilciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk ettiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynadıkları gerekçesiyle; 11’i üst klasman, 21’i klasman, 2’si yeni klasman ve 8’i federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcisi olmak üzere toplam 42 temsilcinin tedbirli olarak disipline sevk edildiği bildirildi.

Ayrıca federasyon yürütülen bahis soruşturması sürecinde TFF’ye istifalarını sunan 33 temsilci hakkında da futbol müsabakalarına bahis oynayıp oynamadıklarının belirlenmesi amacıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na resmi yazı gönderildiğini duyurdu.

DHA

text-ad

Bu Haberleri Kaçırma...

Ev ve arsanın bir bileni Mert Başaran bu sefer de altın yatırımcılarını uyardı 11:32
Ev ve arsanın bir bileni Mert Başaran bu sefer de altın yatırımcılarını uyardı
Emekliye maaş promosyonunda 60 bin TL sürprizi! En yüksek promosyonu veren banka değişti! 12:51
Emekliye maaş promosyonunda 60 bin TL sürprizi! En yüksek promosyonu veren banka değişti!
Af düzenlemesinden yararlanamayan 120 bin mahkum için harekete geçildi! 00:29
Af düzenlemesinden yararlanamayan 120 bin mahkum için harekete geçildi!
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı; 8'i öldü, bazıları kayıp! 00:23
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı; 8'i öldü, bazıları kayıp!
Cesedi çöp poşetinde bulunan genç kadının cinayet şüphelisi kapıcı çıktı 16:12
Cesedi çöp poşetinde bulunan genç kadının cinayet şüphelisi kapıcı çıktı
Merakla beklenen ve ezber bozan Hybrid mini SUV Türkiye'de! 11:44
Merakla beklenen ve ezber bozan Hybrid mini SUV Türkiye'de!
Gece yarısı kahderen haber: Bir araç Zap suyuna uçtu, genç kadın hayatını kaybetti! 08:59
Gece yarısı kahderen haber: Bir araç Zap suyuna uçtu, genç kadın hayatını kaybetti!
Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu... Cansız bedeni boş bir evde çöp poşeti içinde bulundu! 00:19
Eşi kayıp ihbarında bulunmuştu... Cansız bedeni boş bir evde çöp poşeti içinde bulundu!
Etiketler bahis soruşturması TFF PFDK
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP'li bir belediyeye daha yolsuzluk operasyonu düzenlendi! CHP'li bir belediyeye daha yolsuzluk operasyonu düzenlendi! Kombiyi kısın, camları kapatın, lambaları söndürün! Doğalgaz ve elektrik faturaları şişecek! Kombiyi kısın, camları kapatın, lambaları söndürün! Doğalgaz ve elektrik faturaları şişecek! Bilal Erdoğan'dan tartışma yaratacak ''yerli aydın'' çıkışı: 'Hamdolsun o aydın sınıf tasfiye oldu' Bilal Erdoğan'dan tartışma yaratacak ''yerli aydın'' çıkışı: 'Hamdolsun o aydın sınıf tasfiye oldu' Merakla beklenen ve ezber bozan Hybrid mini SUV Türkiye'de! Merakla beklenen ve ezber bozan Hybrid mini SUV Türkiye'de! Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki korkunç olayda tüyleri diken diken eden itiraf Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki korkunç olayda tüyleri diken diken eden itiraf Emekliye maaş promosyonunda 60 bin TL sürprizi! En yüksek promosyonu veren banka değişti! Emekliye maaş promosyonunda 60 bin TL sürprizi! En yüksek promosyonu veren banka değişti! Cesedi çöp poşetinde bulunan genç kadının cinayet şüphelisi kapıcı çıktı Cesedi çöp poşetinde bulunan genç kadının cinayet şüphelisi kapıcı çıktı Trump'tan mide bulandıran Epstein sapkınlığı için tepki çeken çıkış! Trump'tan mide bulandıran Epstein sapkınlığı için tepki çeken çıkış! AİHM'den 2 bin 430 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken karar! AİHM'den 2 bin 430 yıla kadar hapsi istenen Ekrem İmamoğlu için dikkat çeken karar! Türkiye kara gömülecek! Çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı Türkiye kara gömülecek! Çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı
Güllü'nün ölümünde sis perdesini kaldıran rapor ortaya çıktı Güllü'nün ölümünde sis perdesini kaldıran rapor ortaya çıktı Düğmeye basıldı; marketlere pazar tatili geliyor! Düğmeye basıldı; marketlere pazar tatili geliyor! Yandaş medyada kriz var: Hande Fırat ile Ahmet Hakan Coşkun ateşledi, Zafer Şahin itiraz etti Yandaş medyada kriz var: Hande Fırat ile Ahmet Hakan Coşkun ateşledi, Zafer Şahin itiraz etti İkinci el araç çetesinden akılalmaz tuzak: Milyonlarca TL'lik vurgun yapmışlar! İkinci el araç çetesinden akılalmaz tuzak: Milyonlarca TL'lik vurgun yapmışlar! Türkiye'nin dev zincir marketine operasyon: Onlarca fahiş fiyat artışı tespit edildi! Türkiye'nin dev zincir marketine operasyon: Onlarca fahiş fiyat artışı tespit edildi! Gece yarısı kahderen haber: Bir araç Zap suyuna uçtu, genç kadın hayatını kaybetti! Gece yarısı kahderen haber: Bir araç Zap suyuna uçtu, genç kadın hayatını kaybetti! Ev ve arsanın bir bileni Mert Başaran bu sefer de altın yatırımcılarını uyardı Ev ve arsanın bir bileni Mert Başaran bu sefer de altın yatırımcılarını uyardı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kurum'u ''Cop Başkanı'' olarak atadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kurum'u ''Cop Başkanı'' olarak atadı! Anayasa Mahkemesi'nden çalışma hayatı için bir emsal karar daha Anayasa Mahkemesi'nden çalışma hayatı için bir emsal karar daha Ünlü sanatçının hatıralarıyla dolu ''Gönül Köşkü'' satışa çıkarıldı Ünlü sanatçının hatıralarıyla dolu ''Gönül Köşkü'' satışa çıkarıldı