Bahis soruşturmasında Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia

Türkiye'de aralarında Süper Lig futbolcularının da yer aldığı 2 bin 14 futbolcunun yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevkini yorumlayan Erman Toroğlu, bahis soruşturmasında yaşanacaklarla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol dünyasını sarsan bir açıklamada bulundu. Federasyon, 2014 futbolcunun yasa dışı bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini duyurmuştu.

Konuyla ilgili olarak Ekol TV canlı yayında açıklamalar yapan eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, "temizlik başladı" diyerek "şaşırmadım çünkü yıllardır bunları konuşuyorum. Acımamak lazım. Bu temizliğin devam etmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu, açıklamalarının devamında bahis skandalının Türkiye sınırlarını aşabileceğini de belirterek "Bahis skandalı büyüyecek. Bu sadece Türkiye'de değil, UEFA'da da ortaya çıkacak" dedi.