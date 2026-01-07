Bahis soruşturmasında yeni dalga: Teknik direktör ve menajerler PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumlu ile 104 menajerin PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı tespit edilen teknik direktörler ve menajerleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti.
Son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu görevi üstlenen 108 teknik adam ile TFF’ye tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen 104 menajer tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.
PFDK'ya sevk edilen teknik sorumlular şöyle:
Savaş Yıldırım
Semih Tokatlı
Hakan Yılmaz
Serkan Ençetin
Tansu Yaan
Gökhan Ünal
Necdet Emre Özbayer
Aydemir Emrah Uzun
Harun Dişlitaş
Erhan Koç
İlker Erdem
İlker Avcıbay
Murat Parlak
Taner Gürsoy
Avni Okumuş
Tevfik Ata Tekin
Adem Çağlayan
Taner Gülleri
Erdoğan Sarıuşak
Ali Asım Balkaya
Ertürk Koray Balcıoğlu
Cevdet Uzunköprü
Murat Sönmez
Ahmet Yurtsever
Metin İlhan
Bülent Yenihayat
Sadullah Zehir
Mehmet Seçkin
Sercan Yıldırım
Muzaffer Taşkın
Serdar Göçerler
Muzaffer Bilazer
Murat Özkan
Can Güçer
Nuri Çolak
Coşkun Öz
Mete Işık
Ergün Işık
Mehmet Erol
Sait Taş
İlhan Özbay
Volkan Erten
Mustafa Alper Avcı
Orhan Kosulu
Özgür Ergün
Ayhan Tuna Üzümcü
Gürkan Ferhatoğlu
Şenol Demir
Görkem Öncü
Enver Şen
Cüneyt Dumlupınar
Ayhan Bahar
Muhammet Yılmaz
Aslan Toklu
Bayram Toysal
Ali Beykoz
Engin Dursun
Gökhan Beklemiş
Ahmet Duman
Murat Hacıoğlu
Rızvan Şahin
Uğur Kulaksız
İsmail Ertekin
Aykut Erdoğan
Semih Özü
Ahmet Taşyürek
Sinan Durmuş
Erhan Çelik
Adil Tozlu
Fuat Erarslan
Özgür Çetiner
Egemen Urhan
Mehmet Birinci
Hasan Uğur Kardal
Gürkan Aslan
Bayram Sevindik
Mustafa Çapanoğlu
Selahaddin Dinçel
Serhat Güller
Ramazan Kurşunlu
İbrahim Raif Albay
Onur Yeniyurt
Evren Şenel
Sertaç Gezer
Hasan Yüksel
Hayati Palancı
Ümit Metin Yıldız
Hakan Çobanoğlu
Kemal Dulda
Selçuk Akçay
Kadir Kar
Cahit Erçevik
Mithat Çulcuoğlu
Fatih Serkan Albayrak
Özden Töraydın
Eray Gülay
Nazım Gülay
Mehmet Altıparmak
İbrahim Tolgay Kerimoğlu
Cafer Elek
Hakan Keleş
Ufuk Sarı
Bahaddin Güneş
Ufuk Uysal
İbrahim Yıldırım
Serdar Uygun
Erkan Bölükbaş
Cemil Aktaş
PFDK’ya sevk edilen menajerler şöyle:
Abdul Samet Süner
Abdullah Eş
Ahmet Can
Ahmet Veysel Ünal
Ali Sünnetçioğlu
Ali Cansun Begeçarslan
Aras Şener
Aşkın Aytaç Sümercan
Ayhan Dündar
Barbaros Kılınç
Barış Güçlü
Basri Gökhan Keçeci
Berk Ağanoğlu
Berkay Türkmen
Buğra Beykoz
Burak Karaduman
Caner Özkan
Cem Deda
Cenk Ergün
Ceyhun Yaman
Cihan Ercüment
Çağatay Çatalkaya
Deniz Gelberi
Deniz Doğan
Emin Koç
Emrah Akçaay
Enes Küçük
Ercan Kugu
Erdal Ferin
Eren Açıldı
Erkan Afacan
Erkan Gümüşbaş
Erkan Yetişmiş
Ertan Coşkun Öğer
Faruk Cömert
Fatih Yalçın
Fatih İpek
Fatih Babaç
Fatih Şahinoğlu
Ferhat Pazarbaşı
Furkan Şenol
Furkan Talha Yağcı
Gökalp Demir
Gökçe Berk Akça
Gökhan Eser
Gökhan Tabakcıoğlu
Gökhan Engin
Guy Marc Gahourou
Gürcan Alpaslan
Gürel Bergen
Hayrettin Kılıç
Hürriyet Ravalı
Hüseyin Bayrak
Hüseyin Ok
İbrahim İşen
İsa Özüdüz
İskender Çam
İsmet Biter
Mehmet Kaya
Mehmet Mustafaoğlu
Mehmet Taşkın
Mehmet Gökmen Özdemir
Merter Ortaç
Mesut Vatansever
Muhammet Emre Erkan
Murat Uzunmehmet
Murat Kazancı
Murat Şenay
Murat Edis
Mustafa Kurt
Mustafa Can Gezgin
Mustafa Erdem Karagöl
Mücahit Avcu
Necdet Ergezen
Okan Karabulut
Olgay Kızılkaplan
Onur Paker
Onur Alp Yağcıoğlu
Orçun Yücel
Orhan Kırkpınar
Orhanmert Bilginan
Osman Artün
Ömer Kızılkoca
Özcan Üstüntaş
Raif Kaan Sezer
Semih Albayrak
Serdar Meriç
Serdar Yoloğlu
Serhan Serbest
Sertan Vardar
Sezer Sezgin
Sezer Bravo
Şevki Tekeli
Tarık Tekin
Tarık Özaslan
Tevfik Efe Gülümser
Tolga Çağala
Tolga Altıncı
Utku Ataç
Yalçın Fatih İlek
Yalçın Umut Çınar
Yavuzcan Bakacak
Yiğit Özen
Yiğit Temizkanoğlu
