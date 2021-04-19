Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu "Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan 'katılımcılık' ilkesiyle çeliştiğini düşünüyorum." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Süper Ligi konusunda sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Kasapoğlu, “Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun yanı sıra bütün spor organizasyonlarının bir değeri olan ‘katılımcılık’ ilkesiyle çeliştiğini düşünüyorum. Futbolda mevcut koşulların el birliğiyle geliştirilmesi gerektiğini düşünmekle birlikte; tüm spor camiasının, sporun katılımcı ve birleştirici ruhu için birlikte hareket edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.