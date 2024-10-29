Ballon d'Or 2024'te kriz, kazananı belli oldu, Real Madrid protesto etti

Avrupa futbolunda sezonun en başarılı futbolcusuna verildiği kabul edilen 2024 Ballon d'Or (Altın Top) ödülünün sahibi İspanyol futbolcu Rodri oldu. Real Madrid ise töreni protesto etti.

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or bu gece sahibini buldu. Manchester City forması giyen Rodri rakiplerini geçerek ödülü kazanan isim oldu. İspanyol orta saha geçtiğimiz sezon kulübüyle İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yaşarken, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) İspanya forması altında kupaya uzandı.

Gecede Ballon d'Or ödülünü Liberyalı eski futbolcu ve 1995 yılı Ballon d'Or sahibi George Weah takdim etti. 64 yıl sonra ilk kez bir İspanyol futbolcu bu ödülü kazandı. Eylül ayında Arsenal ile oynanan mücadelede çapraz bağları yırtılan 28 yaşındaki futbolcu, ödül töreninde isminin açıklanması sonrası sahneye koltuk değnekleriyle çıktı.

Real Madrid'ten protesto

France Football tarafından verilen Ballon d'Or ödülü Rodri'ye gitti. İspanyol basınının Real Madrid Kulübü kaynaklarına dayanarak verdiği haberlerde, Paris'te düzenlenen 2024 yılı ödül töreninde Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'a "en iyi futbolcu" ödülü verilmeyeceğini öğrenen Real Madrid'in törene katılmadığı bildirildi.

İspanya devlet televizyonu RTVE verdiği haberde, "Real Madrid kaynaklarına göre kulüp, en iyi kulüp ve teknik direktör ödüllerini alacağına inanıyor ancak Vinicius veya Carvajal'ın ödül almamasından dolayı oyuncularına olan saygısından vazgeçmeyecek. Galada Real Madrid'den futbolcular, yöneticiler ve aile üyelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişi hazır bulunacaktı. Ama hiçbiri Paris'e gitmedi." ifadelerini kullandı.

As gazetesi de Real Madrid Kulübü yönetiminin "Ödülün kriterleri Vinicius'u kazanan ilan etmiyorsa, aynı kriterler Carvajal'ı kazanan ilan etmelidir. Böyle olmadığına göre Altın Top'un ve UEFA'nın Real Madrid'e saygı duymadığı aşikar. Ve Real Madrid saygı duyulmayan bir yere gitmez." şeklinde düşündüğünü ve törende olmayacağını yazdı.

Real Madrid Kulübü konuya ilişkin şu ana kadar hiçbir açıklama yapmazken, resmi internet sitesinden "Real Madrid sosyal medya ağlarında 600 milyon takipçiye ulaştı." ifadelerini paylaştı.

Ödüller sahiplerini buldu

Paris'te düzenlenen gecede diğer ödüller de sahiplerini buldu. Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy, Lamine Yamal'ın oldu. Milli futbolcu Arda Güler, bu kategoride 2. sırada yer aldı. Aitana Bonmati, kadınlarda üst üste ikinci kez 'Yılın Futbolcusu' seçildi. Yılın teknik direktörü ödülünü erkeklerde Carlo Ancelotti; kadınlarda ise Emma Hayes kazandı. Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, yılın en iyi kalecisi ödülünün (Yachine Trophy) sahibi oldu. Sezonun en golcü oyuncusu ödülü (Gerd Müller Trophy) Harry Kane'e verildi. Yılın en iyi kulübü ödüllerini erkeklerde Real Madrid, kadınlarda Barcelona elde etti.

Ballon d'Or oylamasında sıralama şöyle oluştu:

1. Rodri

2. Vinicius Junior

3. Jude Bellingham

4. Dani Carvajal

5. Erling Haaland

6. Kylian Mbappe

7. Lautaro Martinez

8. Lamine Yamal

9. Toni Kroos

10. Harry Kane

11. Phil Foden

12. Florian Wirtz

13. Dani Olmo

14. Ademola Lookman

15. Nico Williams

16. Granit Xhaka

17. Federico Valverde

18. Emiliano Martinez

19. Martin Odegaard

20. Hakan Çalhanoğlu

21. Bukayo Saka

22. Antonio Rüdiger

23. Ruben Dias

24. William Saliba

25. Cole Palmer

26. Declan Rice

27. Vitinha

28. Alejandro Grimaldo

29. Mats Hummels

29. Artem Dovbyk