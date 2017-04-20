Balotelli Galatasaray'a yakın !

İtalyan La Gazzetta Dello Sport, Nice taraftarının Mario Balotelli için çıldırdığını, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hazırlanan Fransız ekibinin ise İtalyan oyuncuyu elinde tutma konusunda zorluklar yaşadığını yazdı.

Şu an için Napoli ve Galatasaray gibi Balotelli'ye Nice'in hayal edebileceğinden çok daha yüksek maaşlar ödeyebilecek iki takımın olmasının Fransız ekibinin işini zorlaştırdığını yazdı.

Balotelli konusunda Napoli'nin en büyük sıkıntısının taraftarın bu transfere karşı çıkması... Türk taraftarların ise Balotelli'ye adeta kucak açtığı iddia ediliyor.

Galatasaray taraftarı Balotelli'yi bekliyor

Balotelli konusunda, Napoli'nin en büyük sıkıntısı ise taraftarının bu transfere karşı çıkması... Buna karşılık sarı kırmızılı taraftar ise Mario Balotelli'nin hasretle yolunu bekliyor.