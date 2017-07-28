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  4. 28 Temmuz 2017 17:03

Barcelona Arda Turan'ı Galatasaray'a vermiyor

Galatasaray'ın kiralık olarak transfer etmek istediği Arda Turan için Barcelona'dan olumsuz yanıt geldi.

Barcelona Arda Turan'ı Galatasaray'a vermiyor
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İspanya La Liga takımlarından Barcelona, Arda Turan’ın geleceği hakkındaki kararını verdi.

Arda Turan’ı satarak maaş tasarrufu yapmayı planlayan Katalan devi, Galatasaray’ın 30 yaşındaki futbolcuyu kiralama teklifini bu nedenle reddetti.

Mundo Deportivo’da Miguel Rico imzalı haberde, başarılı futbolcu için henüz beklenen teklifin gelmediği ancak Arda’nın transfer dönemi sona ermeden takımdan gönderilmesinin planlandığı yazıldı.

Barcelona ile 2020 yılına kadar sözleşesi bulunan Arda Turan, takımıyla sezon öncesi hazırlık kamplarına katıldı.

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