Barcelona ile yolları ayrılan Messi'nin yeni takımı açıklandı

Ünlü Fransız spor gazetesi L'Equipe, geçtiğimiz günlerde Barcelona’dan ayrılan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi’nin Paris Saint-Germain ile anlaştığını duyurdu.

Ünlü Fransız spor gazetesi L'Equipe, geçtiğimiz günlerde Barcelona’dan ayrılan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi’nin Paris Saint-Germain ile anlaştığını yazdı.

Haberde, Messi’nin iki yıllık sözleşme imzaladığı belirtilirken, sözleşmede bir yıl da opsiyon olduğunu aktarıldı.

Ünlü futbolcunun yıllık 35 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Kariyerinde altı kez dünyada yılın futbolcusu seçilen Messi, geçtiğimiz Pazar günü Barcelona'dan ayrıldığını duygusal bir konuşma sonrası duyurmuştu.