Barcelona, küme düşme tehlikesi yaşıyor

İspanya'nın Barcelona Kulübü, İspanya Futbol Federasyonuna bağlı Hakem Teknik Kurulunda bir dönem başkan yardımcısı olan Jose Maria Enriquez Negreira'nın sahibi olduğu şirkete 2016-2018 yılları arasında 1,4 milyon avro ödediği iddiasıyla küme düşme tehlikesi yaşıyor.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, 1994-2018 yılları arasında Hakem Teknik Kurulunun başkan yardımcısı olarak görev yapan Jose Maria Enriquez Negreira'ya ait olan DASNIL 95 SL adlı şirketin vergi durumuyla ilgili Maliye'nin başlattığı bir soruşturmaya savcılığın da dahil olduğu bildirildi. Söz konusu şirketin, 2016-2018 yılları arasında Barcelona Kulübünden toplamda 1,4 milyon avro ödeme aldığı ancak bunu belgeleyemediği iddia edildi.

Catalunya SER radyosuna konuşan ve savcılığa da benzer açıklamaları yaptığını anlatan şirket sahibi Negreira, Barcelona'ya sözlü olarak danışmanlık hizmeti verdiklerini, her zaman tarafsız davrandıklarını ve Katalan kulübünü kayıracak hiçbir bilgi akışı olmadığını söyledi.

KÜME DÜŞME TEHLİKESİ

Jose Maria Enriquez Negreira'nın sahibi olduğu şirkete 2016-2018 yılları arasında 1,4 milyon Euro ödediğinin ortaya çıkmasının ardından Katalan ekibi küme düşme ihtimaliyle karşı karşıya. İspanya Futbol Federasyonu, konuyla ilgili Katalan ekibiyle ilgili soruşturma başlattı.