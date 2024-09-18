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Barış Alper Yılmaz'dan kariyerinde bir ilk

Barış Alper Yılmaz'dan kariyerinde bir ilk
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Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK ile yapılan karşılaşmada dikkat çeken bir performansa imza atarak kariyerinde önemli bir başarıya ulaştı.

Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golü Barış Alper Yılmaz’dan geldi. Mücadelenin 11. dakikasında Dries Mertens’in pasında topla buluşan Barış Alper'in ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

İLK KEZ ÜST ÜSTE 4 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI 

24 yaşındaki futbolcu böylece Konyaspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor maçlarından sonra yine fileleri havalandırdı ve gol sayısını 4 yaptı. Barış Alper ayrıca kariyerinde ilk kez üst üste 4. lig müsabakasında da gol atmayı başardı.
Mücadeleye 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz 82. dakikada yerini Efe Akman’a bıraktı.

Etiketler Galatasaray Galatasaray Barış Alper Yılmaz başarı
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