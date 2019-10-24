Başakşehir Avrupa'da 'ben de varım' dedi!

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir ile Avusturya ekibi Wolfsberger karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Medipol Başakşehir oldu.

Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 78. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Medipol Başakşehir puanını 4'e yükseltti. Wolfsberger de 4 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda bir sonraki hafta Medipol Başakşehir, Wolfsberger ile Avusturya'da karşılaşacak. Mücadele 7 Kasım Perşembe günü oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada sol kanattan gelişen konuk ekibin atağında Niangbo'nun ceza yayı önüne çevirdiği topa, Leitgeb gelişine sert vurdu. Kaleci Mert sağına uzandı ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Hızlı gelişen Wolfsberger'in atağında, Ritzmaier'in yaklaşık 25 metreden çektiği şutta, kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere yumrukladı.

31. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, sol kanatta topla buluşan Gulbrandsen ceza sahasına girmeden şutunu attı, top uzak direk dibinden az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARI

46. dakikada sağ taraftan Caiçara’nın pasında penaltı noktası yakınlarında topla buluşan İrfan Can’ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

49. dakikada Azubuike’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında Visca’nın düzeltip yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Kofler’den döndü. Dönen topu Wolfsberger savunması uzaklaştırdı.

78. dakikada Azubuike’nin uzun pasında sol kanatta topu alan İrfan Can’ın rakiplerinden sıyrılıp ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

86. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Robinho’nun plase vuruşunda top uzak direğin dibinden auta gitti.

89. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Caiçara'nın yerden ortasında ön direkte Visca'nın bekletmeden vuruşunda topu çizgi üzerinden Wolfsberger savunması oyun alanına çevirdi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Irfan Peljito xx, Senad Ibrisimbegovic xx, Davor Beljo xx

Medipol Başakşehir: Mert xxx, Caiçara xx, Ponck xx, Skrtel xx, Clichy xx, Mehmet Topal xx, Mahmut (Azubuike dk. 46 x), Visca xx (Uğur Uçar dk. 90 ?), Guldbrandsen xx (Robinho dk. 64 x), İrfan Can xxx, Crivelli xx

Wolfsberger: Kofler xx, Novak xx, Sollbauer xx, Rnic xx, Schmitz xx (Schmerböck dk. 90+1 ?), Leitgeb xx, Schmid xx, Ritzmaier xx, Liendl xx, Niangbo xx (Schmidt dk. 75 x), Weissman xx

Gol: İrfan Can (dk. 78) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Leitgeb, Sollbauer, Liendl (Wolfsberger), Crivelli, Guldbrandsen, Skrtel (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. hafta maçında sahasında Avusturya ekibi Wolfsberger'i konuk eden Medipol Başakşehir, grupta son oynadığı Borussia Mönchengladbach maçına göre tek değişikle sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, sakatlığı süren Danijel Aleksic'in yerine Mehmet Topal'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Okan Buruk, ilk 11'ini Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Visca, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen ve Crivelli'den oluşturdu.

PONCK 3. GRUP MAÇINDA DA 11'DE

Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda da forma giyen Ponck, turuncu-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 3. maçta da ilk 11'de sahaya çıktı.

Ponck, İstanbul ekibinin, deplasmanda Roma ve sahasında Borussia Mönchengladbach ile oynadığı mücadelelerde de ilk 11'de yer almıştı.

AVUSTURYALI TARAFTARLAR MAÇA İLGİ GÖSTERDİ

Deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olan Avusturya ekibi Wolfsberger'in taraftarları da karşılaşmaya ilgi gösterdi.

Avusturyalı taraftarlar, takım armasını taşıyan bayraklarıyla takımlarına destek verdi.

