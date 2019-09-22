Başakşehir, Beşiktaş deplasmanında zorlanıyor

Süper Lig’in 5. haftasında Başakşehir, yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Saat 20.00’de başlayacak maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Geride kalan 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan, hafta içinde de UEFA Avrupa Lig J Grubu ilk maçında İtalya’da Roma’ya 4-0 kaybeden turuncu-lacivertliler, Beşiktaş karşısında alacağı üç puanla hem moral depolamak hem de kötü gidişatı tersine çevirmenin hesaplarını yapıyor.

BAŞAKŞEHİR, BEŞİKTAŞ PARK'TA ZORLANIYOR

Turuncu-lacivertliler, ligde siyah-beyazlılara konuk olduğu 11 maçın sadece 1’ini kazanabildi. Beşiktaş Park’taki son galibiyetini 2010-2011 Abdullah Avcı yönetiminde 2-0’lık skorla alan Başakşehir, diğer mücadelelerde ise 4 kez rakibine mağlup olurken, 6 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

İki takım arasında Dolmabahçe’de oynanan son müsabakada da güle taraf Beşiktaş olmuştu. Kartal, geçtiğimiz sezonun 28. haftasında Başakşehir’i 2-1 mağlup etmişti.

M.Başakşehir’in, Beşiktaş deplasmanında aldığı sonuçlar şöyle:

Beşiktaş: 2 - Başakşehir: 1 (2018-2019)

Beşiktaş: 1 - Başakşehir: 1 (2017-2018)

Beşiktaş: 1 - Başakşehir: 1 (2016-2017)

Beşiktaş: 2 - Başakşehir: 0 (205-2016)

Beşiktaş: 0 - Başakşehir: 0 (2014-2015)

Beşiktaş: 2 - Başakşehir: 2 (2012-2013)

Beşiktaş: 1 - Başakşehir: 1 (2011-2012)

Beşiktaş: 0 - Başakşehir: 2 (2010-2011)

Beşiktaş: 2 - Başakşehir: 0 (2009-2010)

Beşiktaş: 2 - Başakşehir: 1 (2008-2009)

Beşiktaş: 0 - Başakşehir: 0 (2007-2008)

