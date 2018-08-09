Başakşehir - Burnley maç sonucu 0-0

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Medipol Başakşehir sahasında Premier Lig ekiplerinden Burnley ile 0-0 berabere kalarak tur şansını 16 Ağustos Perşembe günü oynanacak rövanş maçına bıraktı.



Karşılaşmanın genelinde rakibinden üstün bir oyun ortaya koyan ve rakibine net gol fırsatı tanımayan Medipol Başakşehir, aradığı golü de bulamayınca tur şansını İngiltere'de oynanacak rövanş maçına bırakmış oldu.



Karşılaşmanın 18. dakikasında gelişen Medipol Başakşehir atağında, Emre Belözoğlu'nun sol kanattan ön direğe doğru gönderdiği topa Bajic dokunamadı.

30. dakikada temsilcimiz Medipol Başakşehir ekip gole yaklaştı. Visca'dan aldığı topla sağ kanatta buluşan Caiçara, ceza sahasına girdi. Brezilyalı futbolcu, karşısındaki rakibine rağmen sağ çaprazdan meşin yuvarlağa çok sert vurdu. Kaleci Joe Hart'tan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

36. dakikada sağ taraftan Visca'nın kullandığı kornerde Da Costa, penaltı noktasına yakın bir bölgede topa kafayı vurdu. Kaleci Joe Hart, üzerine gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren temsilcimiz Medipol Başakşehir 62. dakikada Milos Jojic ile gole çok yaklaştı. Sağ çaprazdan vuruşunu yapan Jojic yerden sert vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.

85. dakikada orta alandan etkili gelen temsilcimiz Başakşehir'de Edin Visca topla buluştu şutunu attı ancak top defansa da çarparak kornere çıktı.

Temsilcimiz Medipol Başakşehir baskılı oyununa rağmen skoru değiştiremedi ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.