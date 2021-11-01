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Başakşehir geriden geldiği maçta 3 puan kazandı

Başakşehir geriden geldiği maçta 3 puan kazandı

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir, Adana Demirspor'u konuk etti. Başakşehir 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir, 2-1'lik skorla kazandı.

Adana Demirspor, 60. dakikada Britt Assambalonga'nın penaltı golüyle öne geçti. Başakşehir, 71. dakikada Nacer Chadli'nin golüyle skoru eşitledi. Edin Visca, 90+2'de Başakşehir'e galibiyeti getiren penaltıyı attı.

Adana Demirspor'u konuk ettiği 6. maçta da kazanan Başakşehir, 15 puana yükseldi. Deplasmandaki yenilmezlik serisi 3 maçta kalan Adana Demirspor ise 13 puanda kaldı.

Başakşehir, gelecek hafta Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

Etiketler başakşehir puan
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