Başakşehir, Giuliano'yu kadrosuna kattı

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Başakşehir, transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano ve Deniz Türüç'ü renklerine bağladı.
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano, Turuncu-lacivertlilere imzayı attı. Başakşehir ayrıca, 27 yaşındaki bir diğer orta saha oyuncusu Deniz Türüç'ü de kadrosuna dahil etti.
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