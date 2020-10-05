Başakşehir, Giuliano'yu kadrosuna kattı

Başakşehir, transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano ve Deniz Türüç'ü renklerine bağladı.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano, Turuncu-lacivertlilere imzayı attı. Başakşehir ayrıca, 27 yaşındaki bir diğer orta saha oyuncusu Deniz Türüç'ü de kadrosuna dahil etti.