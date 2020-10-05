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  4. 05 Ekim 2020 20:41

Başakşehir, Giuliano'yu kadrosuna kattı

Başakşehir, daha önce Fenerbahçe forması da giyen Giuliano'yu kadrosuna katarak yılın sürpriz transferine adını yazdırdı.

Başakşehir, Giuliano'yu kadrosuna kattı
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Başakşehir, transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano ve Deniz Türüç'ü renklerine bağladı.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano, Turuncu-lacivertlilere imzayı attı. Başakşehir ayrıca, 27 yaşındaki bir diğer orta saha oyuncusu Deniz Türüç'ü de kadrosuna dahil etti.

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