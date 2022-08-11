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Başakşehir Konferans Ligi play-off turuna kaldı

Başakşehir Konferans Ligi play-off turuna kaldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Başakşehir, sahasında Breidablik'i 3-0 yendi. İlk maçı da 3-1 kazanan temsilcimiz, toplamda 6-1'lik skorla adını play-off turuna yazdırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Başakşehir, sahasında Breidablik'i 3-0 yendi. İlk maçı da 3-1 kazanan temsilcimiz, toplamda 6-1'lik skorla adını play-off turuna yazdırdı. Turuncu-lacivertlilerin play-off turundaki rakibi Belçika ekibi Royal Antwerp oldu.

Başakşehir ile Breidablik, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleyi 3-0 kazanarak play-off turuna yükseldi.

BAŞAKŞEHİR 6 GOLLE TURLADI
İlk maçı 3-1 kazanan Başakşehir, rövanş mücadelesinde de oyunun tek hakimiydi. Temsilcimize galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Okaka, 74. dakikada Touba ve 84. dakikada Aleksic'ten geldi. Turuncu-lacivertliler toplamda 6-1'lik skorla play-off turuna yükseldi.

 SIRADAKİ RAKİP ROYAL ANTWERP
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Breidablik'i eleyen Başakşehir'in play-off turundaki rakibi Belçika ekibi Royal Antwerp oldu.

Etiketler Başakşehir play off
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