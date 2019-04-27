Başakşehir Süper Lig'de 5 haftada 10 puan kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Göztepe’ye 2-0 yenilen Medipol Başehir, son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ile şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

Ligde 25. hafta sonunda takipçisi Galatasaray ile arasında 8 puan fark olan Başakşehir, sonrasında oynadığı 5 karşılaşmada 2 beraberlik, 2 yenilgi ve 1 galibiyet aldı. Bu süreçte Beşiktaş ve Göztepe’ye yenilen, Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile de beraber kalan Başakşehir sadece Konyaspor'u mağlup edebildi. Turuncu-lacivertliler, son 5 haftada ise 10 puan kaybı yaşadı.

Ligde ikinci sırada bulunana Galatasaray, Konyaspor deplasmanından galip ayrılması durumunda puanını 62’ye yükseltecek ve Başakşehir ile puanı aynı yapacak. Sarı-kırmızılılar averajla da liderlik koltuğuna oturacak.

