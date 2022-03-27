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Başakşehir TFF'ye ''istifa'' çağrısı

Başakşehir TFF'ye ''istifa'' çağrısı

Başakşehir Kulübü, "Merkez Hakem Kurulu'nun ve TFF'nin tüm bu yaşanan sürecin ardından mevcut görev ve sorumluluklarına devam etmesi söz konusu olamaz" açıklamasını yaptı.

İşte Başakşehir'den yapılan açıklama;

Merkez Hakem Kurulu’nun 8 Mart günü çok yanlış bir zamanlama ile hukuka ve vicdana aykırı almış olduğu ‘etik dışı’ kararın Tahkim Kurulu tarafından iptal edildiğini ve liste dışı kalan hakemlerin görevlerine devam edeceğini öğrenmiş bulunmaktayız.

26 Mart 2022 sadece bir tarih değil, Türk futbolu ve adaletinin yanı sıra kaybolan güven unsurunun yeniden doğuşu için umutlarımızın yeşerdiği bir gün olarak yerini alacaktır.

Hem talimatlardan bihaber olan mevcut Merkez Hakem Kurulu’nun hem de ülke futbolumuzun yurtiçinde ve yurtdışında saygınlığını yitirmesine neden olan Türkiye Futbol Federasyonu’nun tüm bu yaşanan sürecin ardından mevcut görev ve sorumluluklarına devam etmesi söz konusu olamaz.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak Tahkim Kurulu’nun ‘tarihi’ kararının ardından sürecin henüz bitmediğini ve gelişmelerin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Etiketler başakşehir istifa
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