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Başakşehir, Tolgay Arslan'ı transfer etti

Başakşehir, Tolgay Arslan'ı transfer etti

Aykut Kocaman ile karşılıklı anlaşıp yollarını ayıran Medipol Başakşehir'de Tolgay Arslan sürprizi yaşanıyor.

1990 doğumlu orta saha oyuncusu Tolgay Arslan daha önce Süper Lig'de hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe forması giydi. Borussia Dortmund altyapısında yetişen başarılı orta saha oyuncusu Serie A ekiplerinden Udinese forması giyiyor.

A Spor'un aktardığı habere göre Başakşehir, Tolgay Arslan ile anlaştı. Başarılı orta saha oyuncusu devre arasında Başakşehir forması giyecek ve 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

2015 yılında Hamburg'tan Beşiktaş'a gelen Tolgay, buradaki performansıyla alkış almıştı. 2019'da Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan orta saha oyuncusu sarı lacivertlilerde başarılı olamayınca Udinese'nin yolunu tuttu.Emre Belözoğlu ile Tolgay Arslan, Emre Belözoğlu'nun futbolu bıraktığı son sezon Fenerbahçe'de birlikte forma giymişlerdi.

Etiketler tolgay arslan başakşehir
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