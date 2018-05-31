“2013 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Mehmet Batdal'ın sözleşmesi sona ermiştir. Kulübümüzün kurulma aşamasından bu yana aramızda olan, futbolculuğunun yanısıra karakteriyle de fark yaratan ve hem 1. Lig hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi mücadelelerinde takımımıza önemli katkılar veren başarılı futbolcuya Başkanımız Göksel Gümüşdağ, hatıra plaketi verdi. Mehmet Batdal'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.”