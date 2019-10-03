Başakşehir'e uzatma şoku! Yine olmadı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 2. hafta mücadelesinde Başakşehir, evinde Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Başakşehir'e üstünlüğü getiren gol, 55. dakikada Enzo Crivelli'nin asistinde Edin Visca'dan geldi. Başakşehir'in Avrupa'daki en golcü oyuncusu olan Edin Visca, Mönchengladbach karşısında 8. kez ağları sarstı. Mönchengladbach, 90+1. dakikada Hermann ile eşitliği sağladı.

İlk hafta Roma'ya mağlup olan Başakşehir, böylece 1 puana yükselirken, ilk hafta evinde Wolfsberger'e 4-0 gibi farklı bir skorla yenilen Mönchengladbach da puanını 1 yaptı.

Grubun 3. hafta maçında Başakşehir evinde Wolfsberger'i konuk edecekken, Mönchengladbach ise deplasmanda Roma'ya konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sağdan Caiçara'nın ortasında ceza sahası sol çaprazında bulunan İrfan Can Kahveci, topu kafayla müsait durumdaki Aleksic'in önüne indirdi. Aleksic'in kontrol ettikten sonra yarım voleyle etkili şutunda, kaleci Sommer son anda müdahale etti ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

20. dakikada Kramer'in etkili ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Thuram'ın kafa vuruşunda, kaleci Mert topu kornere çeldi.

24. dakikada İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Crivelli, meşin yuvarlağı sağdan müsait durumda bindiren Visca'nın önüne bıraktı. Ceza sahasının sağında kaleciyle karşı karşıya kalan Visca'nın şutunda, top kaleci Sommer'den oyun alanına döndü.

36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin rakip yarı alanın ortalarından çok sert vuruşunda, kaleci Sommer meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.

İKİNCİ YARI

52. dakikada sol taraftan Raffael’in kullandığı köşe atışında ön direkte Lainer’in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Mert oyun alanına çeldi.

55. dakikada sağ taraftan Crivelli’nin savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Visca’nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

90+1. dakikada sağ çaprazdan Alman ekibinin kullandığı serbest atışta arka direkte Bensabaini’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten geri döndü. Dönen topu Hermann filelere gönderdi. 1-1

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Stuart Attwell xx, Constantine Hatzidakis xx, Daniel Cook xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Ponck xx, Skrtel xx, Clichy xx, İrfan Can xx (Mehmet Topal dk. 89 ?), Mahmut xx, Aleksic xx (Azubuike dk. 46 x), Visca xx, Guldbransen xx, Crivelli xx (Elia dk. 78 x)

Borussia Mönchengladbach: Sommer xx, Lainer xx, Ginter xx, Elvedi xx, Wendt xx(Bnesebaini dk. 76 x), Zakaria xx, Kramer xx (Hermann dk. 65 x), Thuram xx, Plea xx (Raffael dk. 46 x), Neuhaus xx, Embolo xx

Goller: Visca (dk. 55) (Medipol Başakşehir), Hermann (dk. 90+1) (Borussia Mönchengladbach)

Sarı kartlar: Skrtel, Caiçara, Guldbransen (Medipol Başakşehir), Embolo, Elvedi, Kramer, Hermann (Borussia Mönchengladbach)

