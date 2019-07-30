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  4. 30 Temmuz 2019 23:20

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Olympiakos oldu

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi, Çekya'nın Viktoria Plzen takımını eleyen Yunan ekibi Olympiakos oldu.

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Olympiakos oldu
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu rövanşında 7 müsabaka yapıldı. Golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Çekya'nın Viktoria Plzen takımını 4-0 yenen Yunan ekibi Olympiakos, Medipol Başakşehir'in 3. ön eleme turundaki rakibi oldu.

Olympiakos'un yanı sıra Kıbrıs Rum Kesimi'nden APOEL, Romanya'nın Cluj, İskoçya'nın Celtic, İsviçre'nin Basel, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb, Macaristan'ın Ferencvaros takımları tur atlamayı başardı.

İki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Olympiakos (Yunanistan) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-0, 4-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Saburtalo (Gürcistan): 2-0, 3-0
Basel (İsviçre) - PSV Eindhoven (Hollanda): 2-3, 2-1
Valletta (Malta) - Ferencvaros (Macaristan): 1-3, 1-1
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sutjeska (Karadağ): 1-0, 3-0
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Cluj (Romanya): 0-1, 2-2
Nomme Kalju (Estonya) - Celtic (İskoçya): 0-5, 0-2

Olympiakos , başakşehir , Şampiyonlar Ligi
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