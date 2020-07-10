Başakşehir'in UEFA'daki muhtemel rakibi belli oldu

Korona virüs nedeniyle yarıdan kalan UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kura çekimleri yapılırken finale kadar takımların gideceği yol da belli oldu.

DUVAR – UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir’in muhtemel rakipleri belli oldu.

Başakşehir, son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka’nın Kopenhag takımını elemesi halinde çeyrek finalde Manchester United-LASK Linz maçının galibiyle karşılaşacak.

Kura çekimi sonrası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri şöyle oluştu:

UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Shakhtar Donetsk – Wolfsburg / Basel – Eintracht Frankfurt

Manchester United – LASK Linz / Copenhagen – BAŞAKŞEHİR

Inter – Getafe / Bayer Leverkusen – Rangers

Wolverhampton – Olympiakos / Sevilla – Roma

UEFA AVRUPA LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Shakhtar Donetsk – Wolfsburg / Basel – Eintracht Frankfurt |

Manchester United – LASK Linz / Copenhagen – BAŞAKŞEHİR |

Inter – Getafe / Bayer Leverkusen – Rangers

Wolverhampton – Olympiakos / Sevilla – Roma

UEFA AVRUPA LİGİ KUPASI KÖLN’DE SAHİBİNİ BULACAK

2019-20 sezonu UEFA Avrupa Ligi’ne çeyrek final turundan itibaren Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak. Turnuvanın çeyrek final maçları 10-11 Ağustos, yarı final maçları 16-17 Ağustos ve final mücadelesi ise Köln Stadı’nda 21 Ağustos’ta yapılacak. Korona virüsü nedeniyle ertelenen son 16 turu karşılaşmaları 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak.