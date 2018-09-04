Başkandan Emre Belözoğlu için sert sözler !

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Mevlüt Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, ligin 4. haftasında sahalarında Medipol Başakşehir’i konuk ettiklerini hatırlattı.

Maç öncesi ve sonrası iki kulüp yöneticileri ve teknik heyeti arasında sıcak ilişkilerin yaşandığına işaret eden Doğan, açıklamasında şunları kaydetti:

“Son derece sıcak ilişkilerle sonuçlanan karşılaşmada, sadece rakip takım oyuncusu Emre Belözoğlu’nun neden olduğu olaylar bizi derinden üzmüştür. Sporun barış ve kardeşlik ruhuna büyük önem veren camiamız, daha önce yaptığı bu tür olaylarla da sürekli gündeme gelen bu kişinin açıkça saldırısına uğramıştır. Maç bitiminde takımımızın yedek kulübesine kadar yürüyerek, taraftara ağza alınmayacak şekilde küfreden, tribüne çıkmaya çalışarak taraftarlarla dövüşmek isteyen Emre Belözoğlu, kendisini yatıştırmak isteyen yöneticimize de yumruk atmış, yine ağza alınmayacak sözler sarf etmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) herkesin gözü önünde cereyan eden ve kameralara da açıkça yansıyan bu çirkin eylemle ilgili, sporun fair play ruhuna aykırı hareket ederek herkese kötü örnek olan bu oyuncuya karşı yaptırım uygulayacağından şüphemiz yoktur.”

Emre Belözoğlu çıldırdı !