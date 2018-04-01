Başkentte gol sesi çıkmadı !

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde düşme hattında yer alan iki ekip karşı karşıya geldi. Düşük bir tempoda geçen mücadeleden gol sesi çıkmadı. Osmanlıspor ve Konyaspor sahadan 1'er puanla ayrıldı.



Bu sonucun ardından Osmanlıspor 28 puanla 15. sırada kalırken, Atiker Konyaspor ise 35 puanla 17. sırada yer aldı ve iki ekip de son 7 haftaya girilirken düşme hattından kurtulmayı başaramadı.

Ankara temsilcisi, Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Yeşil-beyazlılar ise Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.