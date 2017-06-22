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  4. 22 Haziran 2017 17:55

Bayan futbolcu hakemi taşla kovaladı !

Yenilgiyi kabullenemeyen kadın futbolcular hakemi taş yağmuruna tuttu.

Bayan futbolcu hakemi taşla kovaladı !
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Adıyaman'da, oynanan Kadınlar 3.Lig Play-Off 2. Tur Final Maçı sonrası kadın sporcular yenilgiyi hazmedemeyerek saha içerisinde hakemi kovalayıp daha sonra adeta taş yağmuruna tuttular.

Kadınlar 3.Lig Play-Off 2. Tur Final Maçında Adıyaman Altınşehir Mahsur Yardımcı Standında karşı karşıya gelen Dörtyol Belediyespor ile Sivas Gazi Lisesi Spor arasında kıyasıya mücadele edilen bir maç yaşandı. Kıyasıya mücadele edilen maç sonrasında Sivas Gazi Lisesi Spor, rakibi olan Dörtyol Belediyespor'u 4-0 mağlup ederek 2.Lig'e yükseldi.

Hakemin maçın bitiş düdüğünü çalmasıyla birlikte Dörtyol Belediyespor oyuncuları saha içerisinde bir süre hakemi kovalamaya başladı. Hekimi saha içerisinde kovalayan kadın sporculara polis ekipleri müdahale etmeye çalışınca sporcular bu defa ellerine aldıkları taşları hakemlere atmaya başladı. Adeta taş yağmuruna tutulan hakemler polis ekiplerinin de yardımıyla hakem odasına sığındı.

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