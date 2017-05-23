Bayan teknik direktör 128 erkeği geride bıraktı

İstanbul, Adana, İzmir, Ankara, Konya ve Adana’da yapılan ve 13 şirketin katıldığı Business Cup Halı Saha Futbol Turnuvası sonunda internet üzerinden yapılan oylamayla turnuvanın en iyileri belirlendi. Turnuvada 128 erkek teknik direktöre karşı İzmir ve Adana’da iki kadın teknik direktör de takımları başında mücadele etti. Acıbadem Adana Hastanesi Futbol Takımı Teknik Direktörü Şendağ Durmaz, yapılan oylamada 128 erkek teknik direktörü geride bırakarak turnuvanın en iyi teknik direktörü seçildi. Durmaz, Antalya’da yapılan tören ile ödülünü aldı.

“Kadınların her işi başarabileceğini gösterdim”

Durmaz, ödülünü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, daha önceki yıllarda finale kadar geldiklerini bu yıl da yarı finalde elendiklerini belirterek, “Açıkçası futbol tutkum devam ediyor, pes etmeyeceğim. Kadınların da bu tür alanlarda çok başarılı olabileceğini gösterdim ve kendimi örnek olarak gösteriyorum. Bu yüzdende herkesin her işi başaracağına inanıyorum. 128 erkek teknik direktör var ve onların arasında bu ödülü alabilmek muhteşem bir şey. Sonuçta erkeklerle mücadele ediyorsun ve takımın tamamı erkek. Bunların başında bayan teknik direktör olup onları yönetebilmek büyük bir başarıdır” dedi.

Durmaz, takımın başında kadın teknik direktör olarak çıktığında tepki de aldığını anlatarak, “Rakip takımlardan ‘bayan teknik direktör mü olur, bu takım elenir’ diyenler oldu. Ama biz finale kadar geldik. Bu sezonda yarı finalde elendik. Sonrasında zaten bayanların da bu işi yapacağından emin oldular” diye konuştu.

“Adana Demirspor’u çalıştırıp Süper Lig’e çıkarmak isterim”

Şendağ Durmaz, hayalinin bir profesyonel erkek futbol takımı çalıştırmak olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Ben fanatik Adana Demirspor’luyum. Bir gün başında olup çalıştırmayı çok isterim. Demirsporlu olmak büyük bir ayrıcalık. Bayan teknik direktör neden başında olmasın? Belki Süper Lig’e bile çıkabiliriz. Bir üst lige yıllardır çıkamıyor ama bu hiç çıkamayacak demek değildir. Bayan eli değdiğinde büyük bir başarı gösterebilirler.”