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  4. 18 Şubat 2021 16:06

Bayern Münih'te 1 futbolcu koronavirüse yakalandı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te Benjamin Pavard'ın koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

Bayern Münih'te 1 futbolcu koronavirüse yakalandı
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Bayern Münih'te Benjamin Pavard koronavirüse yakalandı. Bayern Münih Kulübü'nden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Fransız savunma oyuncusunun Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Pavard'ın karantinaya alındığı ve durumunun iyi olduğu kaydedildi. Bavyera ekibinde Pavard'ın yanı sıra, geçen hafta Kovid-19'a yakalanan Thomas Müller de karantinada bulunuyor. Bayern Münih'te ocak sonunda ise Javi Martinez ile Leon Goretzka'nın Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.

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