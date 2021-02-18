Bayern Münih'te 1 futbolcu koronavirüse yakalandı

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Bayern Münih'te Benjamin Pavard koronavirüse yakalandı. Bayern Münih Kulübü'nden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Fransız savunma oyuncusunun Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ifade edildi.
Açıklamada, Pavard'ın karantinaya alındığı ve durumunun iyi olduğu kaydedildi. Bavyera ekibinde Pavard'ın yanı sıra, geçen hafta Kovid-19'a yakalanan Thomas Müller de karantinada bulunuyor. Bayern Münih'te ocak sonunda ise Javi Martinez ile Leon Goretzka'nın Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol