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  4. 16 Mayıs 2017 18:11

Bebeto’nun gol sevincindeki o bebek Sporting Lizbon’a transfer oldu

1994 Dünya Kupası'na damga vuran Bebeto'nun gol sevincindeki bebek, artık Sporting Lizbon'da forma giyecek.

Bebeto’nun gol sevincindeki o bebek Sporting Lizbon’a transfer oldu
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Brezilya’ya 1994 Dünya Kupası zaferini yaşatan kadronun en önemli isimlerinden biri olan Bebeto, turnuvaya meşhur gol sevinciyle damga vurmuştu. Çeyrek finalde Hollanda filelerini havalandıran Bebeto, golün sevincini “bebek sallama” hareketiyle kutlamış ve tüm dünyanın gündemine oturmuştu. İşte o karedeki bebek büyüdü ve babası gibi yetenekli bir futbolcu oldu. Goal.com’da yer alana habere göre 22 yaşındaki Mattheus Oliveira, Portekiz 1. Lig ekibi Estoril’de gösterdiği performansın karşılığını Sporting’e transfer olarak aldı.

Portekiz devi, genç oyuncunun bonservisiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, sözleşmesindeki fesih bedelinin 45 milyon avro olarak belirlendiğini duyurdu.

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