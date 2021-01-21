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  4. 21 Ocak 2021 22:12

Beinsports'tan Fenerbahçe'ye yine sansür

Sarı lacivertli oyuncular ve teknik direktör Erol Bulut, röportaja geçen hafta olduğu gibi "Be Fair (Adil Olun)" yazılı tişörtlerle çıktı.

Beinsports'tan Fenerbahçe'ye yine sansür
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Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş arasındaki gerginlik Demir Grup Sivasspor maçında da devam etti. Yayıncı kuruluş yine Fenerbahçe’nin maç öncesi röportajlarını yayınlamadı.

Sarı lacivertli oyuncular ve teknik direktör Erol Bulut, röportaja geçen hafta olduğu gibi "Be Fair (Adil Olun)" yazılı tişörtlerle çıktı.

Yayıncı kuruluşa açıklamalar yapılmasına karşın, açıklamalar Ankaragücü maçının öncesinde ve sonrasında olduğu gibi yayınlanmadı.
 
 

fenerbahçe , Beinsports
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