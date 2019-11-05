SON DAKİKA
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ARINÇ'A SERT TEPKİ: ESEFLE KARŞILADIM!
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 05 Kasım 2019 13:43

Belhanda, Galatasaray taraftarını çıldırttı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Real Madrid maçı için İspanya'ya gitti. Belhanda'nın Galatasaray açısından son derece kritik bir maç öncesi İspanya'ya oyun konsolunu da götürmesi taraftarların tepkisini çekti.

Belhanda, Galatasaray taraftarını çıldırttı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Real Madrid takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla başkent Madrid'e gitti.

İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden kafiledeki futbolcular, terminalde yolcu ve çalışanların yoğun ilgisiyle karşılandı. Bazı yolcular, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kafilede Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı.

BELHANDA OYUN KONSOLU GÖTÜRDÜ
Kafilede yer alan Belhanda'nın çanta kontrolü esnasında çekilen fotoğrafında son derece kritik bir maç için gidilen İspanya'ya oyun konsolunu da götürmesi dikkat çekti.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Galatasaray , Gaziantep'te hücre evi baskınında patlama , real madrid , younes belhanda
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM