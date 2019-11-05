Belhanda, Galatasaray taraftarını çıldırttı

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Real Madrid takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla başkent Madrid'e gitti.

İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden kafiledeki futbolcular, terminalde yolcu ve çalışanların yoğun ilgisiyle karşılandı. Bazı yolcular, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kafilede Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı.

BELHANDA OYUN KONSOLU GÖTÜRDÜ

Kafilede yer alan Belhanda'nın çanta kontrolü esnasında çekilen fotoğrafında son derece kritik bir maç için gidilen İspanya'ya oyun konsolunu da götürmesi dikkat çekti.

