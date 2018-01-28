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  4. 28 Ocak 2018 16:51

Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor !

atih Terim'in iki maçtır ilk 11’de şans tanımadığı Belhanda için Werder Bremen devreye girdi.

Belhanda Galatasaray'dan ayrılıyor !
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Alman kulübü Werder Bremen, Faslı yıldızla ciddi olarak ilgileniyor. Tarafların menajerler vasıtasıyla görüşme yaptığı ve büyük ölçüde el sıkıştığı gelen haberler arasında.

Eğer kesin olarak anlaşma sağlanırsa, Werder Bremen’in Galatasaray’a resmi teklif sunacağı öğrenildi.

Teknik patron Fatih Terim’in 2 maçtır ilk 11’de şans tanımadığı Belhanda’nın gidişine onay vereceği iddia ediliyor. Ancak transferin bitimine kısa süre kala hem Ndiaye hem de Belhanda gibi iki kritik isimle yolların ayrılmasıyla, şampiyonluk yarışında takımın negatif yönde etkileneceği endişesi, yönetimi bu konuda kararsızlığa itiyor.

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