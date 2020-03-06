  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 06 Mart 2020 20:37

Belhanda'dan Galatasaray yönetimine şok istek!

Bu sezon gösterdiği kötü performans sonrası şimşekleri üzerine çeken Younes Belhanda şok etti!.. Galatasaray yönetiminin yeni sezon öncesi mutlaka yolları ayırmayı planladığı Faslı futbolcunun menajeri William D'Avilla, Sarı-Kırmızılılar'la temasa geçerek 'yeni sözleşme'...

Belhanda'dan Galatasaray yönetimine şok istek!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Bu sezon gösterdiği kötü performans sonrası şimşekleri üzerine çeken Younes Belhanda şok etti. Galatasaray yönetiminin yeni sezon öncesi mutlaka yolları ayırmayı planladığı Faslı futbolcunun menajeri William D'Avilla, Sarı-Kırmızılılar'la temasa geçerek 'yeni sözleşme' isteğini bildirdi.

2021'de sözleşmesi bitecek olan Belhanda'nın Türkiye'de çok mutlu olduğu ve en az 3 yıl daha kalmak istediği belirtiliyor. Ancak yönetim kesinlikle yıldız futbolcunun isteğine soğuk bakıyor.


Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Galatasaray , Gaziantep'te hücre evi baskınında patlama , sözleşme , belhanda , uzatma , istek
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM