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  4. 11 Ocak 2019 22:32

Belhanda'dan transfer teklifine yanıt!

Younes Belhanda'nın, Al Ittihad'ın yaptığı maaş teklifinden memnun kalmadığı belirtildi. Faslı yıldız menajerine Aynı ücreti alacaksam, Galatasaray'dan niye ayrılayım? diyerek bu şartlarda sarı-kırmızılı takımda kalacağını ifade etti.

Belhanda'dan transfer teklifine yanıt!
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Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, Younes Belhanda konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bip Spor'un haberine göre, Garry Rodrigues'i transfer eden Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad'ın Galatasaray'a 7 milyon euroluk teklif yaptığı Faslı oyuncu, kendisine gelen "maaş teklifi"nden memnun olmadı.

Galatasaray'dan bonuslarla birlikte yaklaşık yıllık 4 milyon euro garanti ücret alan Belhanda, Al Ittihad'ın da aynı ücreti vereceğini belirtmesi üzerine, menajerine "Aynı ücreti alacaksam, Galatasaray'dan niye ayrılayım?" şeklinde cevap verdi ve bu şartlarda sarı-kırmızılı takımda kalacağını ifade etti.

TEKLİF HER GEÇEN GÜN YÜKSELİYOR
Al Ittihad'ın 5 milyon Euro'dan başlattığı transfer görüşmelerinde rakam, Galatasaray'ın teklifleri kabul etmemesi üzerinde 7 milyon Euro'ya kadar yükseldi.

Galatasaray da oyuncusu için 10 milyon Euro'luk bir teklif bekliyor ve bu rakamın altına elden çıkarmaya sıcak bakmıyor. Galatasaray'da bu sezon ligde 10 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, gol atamazken 5 asist yaptı.

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