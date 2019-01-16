Belhanda'ya 7 milyon Euro teklif

Rodrigues’ten sonra Belhanda’da da Arabistan yolcusu. Bonuslarla beraber yılda 4 milyon Euro kazanan Faslı oyuncu daha önce Galatasaray’dan ayrılmak için 8 milyon Euro istemişti. Fakat Araplar rakamı 6.2 milyon Euro’dan 7 milyon Euro’ya çekerek Belhanda’yı ikna etmeyi başardı.

Aldığı teklif karşısında başı dönen Faslı oyuncunun tek sıkıntısı ise Al Nasr’da yaşanan kriz. Oyuncuların paralarını alamadıkları için serbest kaldığı ortamda, Belhanda kendisini isteyen Suud takımının alacaklarını garanti altına alması durumunda Galatasaray’dan ayrılacak. (FOTOSPOR)

