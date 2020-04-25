Belhanda'ya sürpriz talip! Görüşmeler bu yaz...

Suudi Arabistan kulübü Al Nasr, Galatasaraylı futbolcu Belhanda'yı transfer etmek istiyor. Al Nassr kulübü Hamdallah ve Amrabat'ın yer aldığı hücum hattını Belhanda ile zenginleştirmeyi planlıyor.

Fas basınında çıkan haberlere göre, yeni sezonda ofansif orta saha arayan Al Nassr kulübü Belhanda transferi için yaz ayında Galatasaray ile görüşecek. Henüz resmi biri girişimde bulunmayan yöneticiler, önce Belhanda'nın menajerine oyuncunun kariyeri planlaması ve sözleşme şartlarını sunacak. Belhanda'nın menajeriyle görüştükten sonra eğer ekonomik anlamda olumlu geri dönüş olursa yaz aylarında Galatasaray ile masaya oturulacak.

BELHANDA'NIN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Belhanda bu sezon Galatasaray formasıyla ligde oynadığı 15 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Faslı futbolcu tüm kulvarlarda 25 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Belhanda'nın Galatasaray ile 2021 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

