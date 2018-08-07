Benfica – Fenerbahçe / CANLI: 1-0

69'Gol! Franco Cervi attığı golle malesef Benfica'yı temsilcimiz Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiriyor. Ljubomir Fejsa'nın ara pasında sağ kanattan Eduardo Salvio ceza sahasına giriyor ve yerden pasını sol kanattaki Franco Cervi'ye aktarıyor. Franco Cervi topu sağ ayağıyla kontrol ettikten sonra sol ayağıyla vuruşunu yapıyor ve topa ağlara gidiyor.

66'Sağa taraftan bindirme yapan Nabil Dirar topu geri çekip sol ayağıyla yerden ceza sahası içine ortasını yapıyor fakat Benfica topu uzaklaştırıyor.

63'Benfica karşılaşmadaki ilk değişikliğini yapıyor. Facundo Ferreyra oyundan çıkarken oyuna giren isim Nicolas Castillo.

62'Sol taraftan paslaşılarak kullanılan kornerde Eduardo Salvio sağ çaprazdan kaleye uzak bir mesafeden şutunu çekiyor ve top farklı bir biçimde auta gidiyor.

59'Sol kanattan kontra atağa çıkan Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena Hasan Ali Kaldırım ile girdiği verkaçtan sonra sol kanattan ceza sahası içine araka direğe koşu yapan Elif Elmas'a ortasını yapıyor fakat cılız giden ortayı kaleci Odisseas Vlachodimos rahatlıkla kontrol ediyor.

57'Ceza sahası dışından Franco Cervi'nin vuruşunu Martin Skrtel kayarak müdahalesiyle topu uzaklaştırıyor

57'Benfica bu dakikalarda temposunu arttırmış durumda.

51'Mathieu Valbuena'nın atağa çıkarken kaptırdığı topta Eduardo Salvio topla birlikte sağ kanattan topu taşıyor ve sağ çaprazdan kaleyi görür görmez vuruşunu yapıyor ve kaleci Volkan Demirel sağ köşesine yapılan vuruşu uzanarak topu kornere çeliyor.

47'Sağ kanattan taç çizgisine yakın bir yerden Franco Cervi'nin ceza sahasına ortasında Jardel Nivaldo etkisiz bir kafa vuruşu yapıyor ve kaleci Volkan Demirel topu rahatlıkla kontrol ediyor.

46'Karşılaşmanın ikinci yarısına temsilcimiz Fenerbahçe başlıyor.

45'Karşılaşmanın hakemi Aleksei Kulbakov ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eriyor. Benfica 0-0 Fenerbahçe.

45'Benfica ilk yarının son dakikasın gole çok yaklaşıyor. Sol kanattan Alex Grimaldo'nun ara pasında Facundo Ferreyra Roman Neustadter'e attığı vücut çalımıyla ekarte ediyor ve ceza sahası sol çaprazdan önü bomboş kalıyor. Ceza sahasına girer girmez Facundo Ferreyra plase vuruşunu yapıyor ve kaleci Volkan Demirel topu kurtarmayı başarıyor.

41'Sol taraftan gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali Kaldırım ceza sahası içinde Alper Potuk'a ortasını yapıyor fakat Jardel Nivaldo topu kafayla uzaklaştırıyor. dönen topta Mathieu Valbuena nın ceza sahası dışından şansını deniyor ama top ceza alanı içerisinde Alper Potuk' a çarpıyor ve maçın hakemi pozisyonu ofsayt olarak değerlendiriyor.

39'Fenerbahçe maçtaki ilk tehlikeli pozisyonunu Mathieu Valbuena ile yakalıyor. Mehmet Topal'ın kullandığı serbest vuruşta sol kanatta koşu yapan Hasan Ali Kaldırım'a gelen uzun pasta Hasan Ali Kaldırım topu kafayla ceza sahası yayında Mathieu Valbuenaya indirdiği topta Mathieu Valbuena gelişine vuruyor ve top az farkla auta gidiyor.

38'Bu dakikalarda temsilcimiz Fenerbahçe rakip yarı sahada oyun kumakta zorlanırken Benfica kontra ataklarla etkili olmaya çalışıyor.

32'Kontra atakta sol taraftan topla buluşan Franco Cervi sol çaprazdan plase vuruşunda kaleci Volkan Demirel şık bir refleksle topu çeliyor. Dönen topta Eduardo Salvio'dan önce Martin Skrtel önemli bir müdahale yapıyor ve topu kornere atıyor.

27'Sol kanatta taç çizgisine yakın bir yerde Mehmet Topal'ın pasında topla buluşan Mathieu Valbuena ofsayta yakalanıyor.

24'Mathieu Valbuena'nın arapasında topla buluşan Giuliano ceza sahası yayının sağından şutunu çekiyor ama Odisseas Vlachodimos üstüne giden topu rahatlıkla kontrol ediyor.

21'Sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Pizzi'nin ortasında Martin Skrtel topu kafayla uzaklaştırıyor. Dönen topta sol kanatta Eduardo Salvio'nun yerden pasında Ruben Dias'ın gelişine yaptığı vuruşta yine Martin Skrtel müdahale ediyor ve topu tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

18'Benfica yarı sahasının sol tarfından kullanılan taç atışında Alper Potuk'un Ljubomir Fejsa'yı çekmesi nedeniyle hakem Aleksei Kulbakov pozisyonu faul olarak değerlendiriyor.

11'Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Mathieu Valbuena'nın altıpasa yaptığı ortayı kaleci Odisseas Vlachodimos tek yumrukla topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

10'Karşılaşma bu dakikalarda iki takımın karşılıklı top kayıpları ile geçiyor.

4'Benfica yarı sahasında Giuliano'nın kazndığı topta Alper Potuk topu sağ kanattaki Nabil Dirar'a aktarıyor. Nabil Dirar'ın ortasını ceza sahası içinde Ruben Dias topu uzaklaştırmayı başarıyor.

2'Gedson Fernandes ceza sahası dışı sol çaprazdan yerden yaptığı vuruş farklı bir biçimde auta gidiyor.

1'Karşılaşma Benfica'lı futbolcuların yaptığı santra vuruş ile başlıyor.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica ile karşı karşıya geliyor.

Luz Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak maçı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetiyor.

İLK 11’LER

BENFICA: Vlachodimos, Andre Almeida, Ruben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Gedson Fernandes, Pizzi, Cervi, Ferreyra, Salvio

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Neustadter, Skrtel, Isla, Eljif Elmas, Mehmet Topal, Dirar, Valbuena, Giuliano, Alper Potuk