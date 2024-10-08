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Benfica, Fenerbahçeli yıldızı takibe aldı!

Benfica, Fenerbahçeli yıldızı takibe aldı!
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Portekiz basınında yer alan habere göre, Benfica'nın transfer döneminde Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak istediği bildirildi.

Portekiz basınından Correiro da Manha'da yer alan habere göre; Benfica ocak ayındaki ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak istiyor ve ana hedefi İsmail Yüksek.

BONSERVİSİ ÖDEMEYE HAZIRLAR

Portekizli yönetimin teknik direktör Bruno Lage'nin transfer isteğini karşılamak istediği ve orta saha takviyesi konusunda 10 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Sarı lacivertli takımın teklif gelmesi durumunda İsmail için daha yüksek bir bonservis talep etmesi bekleniyor.

İddialara göre şampiyonluk yolunda güç kaybetmek istemeyen Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun talimatıyla oyuncu satışını şimdilik durdurdu. Devre arasında orta sahaya yapılabilecek bir takviye sonrası İsmail Yüksek'in Benfica'ya transferi gerçekleşebilir.

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