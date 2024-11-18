Bentancur’a 7 maç men cezası
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İngiltere Futbol Federasyonu, Tottenham'da forma giyen Rodrigo Bentancur’a 7 maç men cezası verdi.
Tottenham'ın yıldızı Rodrigo Bentancur'un sözleri pahalıya mal oldu.
İngiltere Futbol Federasyonu yönetimi takım arkadaşı Heung-min Son'a söylediği sözler nedeniyle Bentancur'a ceza verdi.
HEM MEN HEM PARA CEZASI
Uruguay televizyonuna verdiği röportaj sırasında, "Korelilerin hepsi birbirine benziyor." diyen Bentancur, 7 maçlık ceza verildi.
27 yaşındaki futbolcu ayrıca 100 bin pound para cezası aldı.
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