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Berkay Doğan; İspanya'dan flaş transfer iddiası

Berkay Doğan; İspanya'dan flaş transfer iddiası

FC Sankt Pauli von 1910 II'da bu sezon ortaya koyduğu performansla hayran bırakan Berkay Doğan, en gözde futbolcu halinde İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı. Habere göre Berkay Doğan'a 5 Avrupa ekibi talip oldu.

19 yaşındaki defans oyuncusu, bu sezon 15 maçta görev alırken, takımına savuna anlamına büyük katkı sağladı.

Estadio Deportivo'nun iddiasına göre; bonservisi sezon sonunda elinde olacak olan Berkay Doğan Valencia, Real Betis, Celta Vigo, Stuttgart ve Torino istiyor.

19 yaşındaki futbolcunun, Almanya,İspanya'da top oynamak istediği ifade ediliyor.

 Berkay Doğan kimdir?

Futbola Reichenau Alt. altyapısında başlayan 19 yaşındaki genç oyuncu 2016 yılında Salzburg Alt. transfer oldu

Salzburg Alt U19'da ilk olarak forma giyen Berkay Doğan, 2021 yılında St. Pauli U19 takımına transfer oldu.

Avusturya U15, U16 U17 U18 formaya giyen genç stoper hedefi Türk Milli takım formasını giymek.

 Güncel piyasa değeri 500 bin Euro olan genç oyuncu Stoper mevkisiniz dışında sol bek ve sağ bek pozisyonunda da görev yapabiliyor.

Etiketler Berkay Doğan
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