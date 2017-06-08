Galatasaray'da Sahil Dursun fiyaskosu
Günün bomba transfer haberleri (8 Haziran 2017)
Arda Turan - Bilal Meşe krizinde bir skandal daha !
Bursa'da Beşiktaş bayrağı krizi
Bursa'da Beşiktaş bayrağı krizi
Emektar stat gösteri maçı ile veda edecek
Emektar stat gösteri maçı ile veda edecek
Dursun Özbek’ten Riva açıklaması !
Dursun Özbek’ten Riva açıklaması !
Messi'den Ronaldo'ya övgü dolu sözler
Messi'den Ronaldo'ya övgü dolu sözler
Riva ihalesine 9 teklif geldi
Riva ihalesine 9 teklif geldi
Skandal olay sonrası Bilal Meşe'den ilk yazı
Skandal olay sonrası Bilal Meşe'den ilk yazı
Arda Turan'ın annesi isyan etti !
Arda Turan'ın annesi isyan etti !
Mircea Lucescu sinyali verdi ! Müjde...
Mircea Lucescu sinyali verdi ! Müjde...
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 08 Haziran 2017 20:14

Bertone Avrupa'yı peşine taktı !

Galatasaray'ın transfer listesinde olan Leonardo Bertone, birçok Avrupa takımının transfer listesine girdi.

Bertone Avrupa'yı peşine taktı !
A+ A-

İsviçre Ligi ekiplerinden Young Boys takımında forma giyen 23 yaşındaki futbolcu Leonardo Bertone için Alman basınından transfer iddiası geldi.

Uzun bir süredir ismi Galatasaray ile anılan İsviçreli futbolcu ile Bundesliga'dan Werder Bremen, Serie A'dan Atalanta ve La Liga'dan Real Betis'in de ilgilendiği belirtildi.

23 yaşındaki İsviçreli futbolcu orta sahanın ortasında mücadele ederken, bu sezon Young Boys takımında toplam 44 maça çıktı ve 4 gol, 1 asist üretti.

Young Boys altyapısından çıkan futbolcu, güçlü fiziği ve mücadeleci yapısı ile dikkat çekiyor. Bertone'nin piyasa değerinin 1.5 milyon Euro olduğu tahmin ediliyor.

Sporx

bertone , transfer , galatasaray