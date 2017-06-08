Bertone Avrupa'yı peşine taktı !

İsviçre Ligi ekiplerinden Young Boys takımında forma giyen 23 yaşındaki futbolcu Leonardo Bertone için Alman basınından transfer iddiası geldi.

Uzun bir süredir ismi Galatasaray ile anılan İsviçreli futbolcu ile Bundesliga'dan Werder Bremen, Serie A'dan Atalanta ve La Liga'dan Real Betis'in de ilgilendiği belirtildi.

23 yaşındaki İsviçreli futbolcu orta sahanın ortasında mücadele ederken, bu sezon Young Boys takımında toplam 44 maça çıktı ve 4 gol, 1 asist üretti.

Young Boys altyapısından çıkan futbolcu, güçlü fiziği ve mücadeleci yapısı ile dikkat çekiyor. Bertone'nin piyasa değerinin 1.5 milyon Euro olduğu tahmin ediliyor.