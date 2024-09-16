Bertuğ Yıldırım'ın kariyeri hakkında önemli iddia

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'ye kiralanan milli oyuncu Bertuğ Yıldırım hakkında İspanyol basını önemli iddialarda bulundu. Genç oyuncunun şimdiden Getafe tarafından bonservisinin alınacağı konuşuluyor.

Geçen sezon Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'de forma giyen Bertuğ Yıldırım, sezon başında İspanya La Liga ekiplerinden Getafe’ye kiralanmıştı.

Yeni takımıyla daha henüz iki karşılaşmada forma giyen milli oyuncu için İspanyol basınından sürpriz bir iddia geldi.

BONSERVİSİNİ ALMAYI DÜŞÜNÜYORLAR

İspanyol basınında yer alan habere göre, Getafe'nin, şimdiden milli futbolcunun bonservisini almayı düşündüğü belirtildi. Bu sezon İspanyol ekibiyle daha iki maça çıkan Bertuğ Yıldırım, bu söz konusu maçlarda sergilediği performansla teknik direktörü Jose Bordalas'ı etkilemeyi başardı. Tecrübeli çalıştırıcının çevikliğine ve oyunu okuma yeteneğine hayran kaldığı belirtildi. İspanyol teknik adamın ayrıca, 22 yaşındaki futbolcunun takımın hücum hattına büyük katkı sağlayacağını düşündüğü belirtildi.

KENDİNİ KANITLMAKA İSTİYOR

Haberin devamında ise Bertuğ Yıldırım'ın da İspanya'da kendini kanıtlamak ve bonservisinin bulunduğu Rennes'e kendisini göstermek istediği öne sürüldü.

GETAFE'YE ODAKLANDI

Aynı zamanda, Kendisini kanıtlamak isteyen Bertuğ'un Getafe'de teknik direktör Bordalas'ın sistemine ve İspanyol futbolunun temposuna uyum sağlamaya odaklandığı ifade edildi.

GETAFE'DE İKİ MAÇA ÇIKTI

Bertuğ Yıldırım, Getafe'de şu ana kadar 2 maçta forma giydi.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen bonservisinin bulunduğu Getafe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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