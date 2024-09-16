  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Bertuğ Yıldırım'ın kariyeri hakkında önemli iddia

Bertuğ Yıldırım'ın kariyeri hakkında önemli iddia

Bertuğ Yıldırım'ın kariyeri hakkında önemli iddia
Güncelleme:

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'ye kiralanan milli oyuncu Bertuğ Yıldırım hakkında İspanyol basını önemli iddialarda bulundu. Genç oyuncunun şimdiden Getafe tarafından bonservisinin alınacağı konuşuluyor.

Geçen sezon Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'de forma giyen Bertuğ Yıldırım, sezon başında İspanya La Liga ekiplerinden Getafe’ye kiralanmıştı.

Yeni takımıyla daha henüz iki karşılaşmada forma giyen milli oyuncu için İspanyol basınından sürpriz bir iddia geldi.

Bertuğ Yıldırım'ın kariyeri hakkında önemli iddia - Resim : 1BONSERVİSİNİ ALMAYI DÜŞÜNÜYORLAR

İspanyol basınında yer alan habere göre, Getafe'nin, şimdiden milli futbolcunun bonservisini almayı düşündüğü belirtildi. Bu sezon İspanyol ekibiyle daha iki maça çıkan Bertuğ Yıldırım, bu söz konusu maçlarda sergilediği performansla teknik direktörü Jose Bordalas'ı etkilemeyi başardı. Tecrübeli çalıştırıcının çevikliğine ve oyunu okuma yeteneğine hayran kaldığı belirtildi. İspanyol teknik adamın ayrıca, 22 yaşındaki futbolcunun takımın hücum hattına büyük katkı sağlayacağını düşündüğü belirtildi.

Bertuğ Yıldırım'ın kariyeri hakkında önemli iddia - Resim : 2KENDİNİ KANITLMAKA İSTİYOR

Haberin devamında ise Bertuğ Yıldırım'ın da İspanya'da kendini kanıtlamak ve bonservisinin bulunduğu Rennes'e kendisini göstermek istediği öne sürüldü.

GETAFE'YE ODAKLANDI

Aynı zamanda, Kendisini kanıtlamak isteyen Bertuğ'un Getafe'de teknik direktör Bordalas'ın sistemine ve İspanyol futbolunun temposuna uyum sağlamaya odaklandığı ifade edildi.

Bertuğ Yıldırım'ın kariyeri hakkında önemli iddia - Resim : 3GETAFE'DE İKİ MAÇA ÇIKTI

Bertuğ Yıldırım, Getafe'de şu ana kadar 2 maçta forma giydi.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen bonservisinin bulunduğu Getafe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

(Kaynak)

Etiketler Getafe bertuğ yıldırım Getafe Bertuğ Yıldırım Getafe bonservis
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Spor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti Spor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti Zonguldak'ta korkunç olay: 1 Maden işçisi yakılarak yok edilmeye çalışıldı Zonguldak'ta korkunç olay: 1 Maden işçisi yakılarak yok edilmeye çalışıldı Kabus geri döndü: Yeni Covid-19 varyantı yayılmaya başladı Kabus geri döndü: Yeni Covid-19 varyantı yayılmaya başladı MG’nin 1000 km üzeri menzilli, şarj edilebilir turbo hibrit yeni SUV'u Türkiye'de satışta MG’nin 1000 km üzeri menzilli, şarj edilebilir turbo hibrit yeni SUV'u Türkiye'de satışta Fırat Aydınus'tan derbi iddiası: Hakemin ismini verdi Fırat Aydınus'tan derbi iddiası: Hakemin ismini verdi Bu sefer de Konya: 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu Bu sefer de Konya: 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu Çevirmede kaptırdığı ehliyetini mahkeme kararıyla geri aldı Çevirmede kaptırdığı ehliyetini mahkeme kararıyla geri aldı MHP'de sürpriz istifa MHP'de sürpriz istifa Dev bankadan altın fiyatları için yeni tahmin Dev bankadan altın fiyatları için yeni tahmin Özgür Özel, Bilal Erdoğan'ın neden sahaya indiğini açıkladı: ''İki sebebi vardır...'' Özgür Özel, Bilal Erdoğan'ın neden sahaya indiğini açıkladı: ''İki sebebi vardır...''
Bu bir rekor: Bursaspor'un tam 3. Lig maçını 41 bin 300 taraftar izledi Bu bir rekor: Bursaspor'un tam 3. Lig maçını 41 bin 300 taraftar izledi Bir ilimizde sokak düğünleri yasaklandı Bir ilimizde sokak düğünleri yasaklandı Hastanede mide bulandıran olay: Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede mide bulandıran olay: Başhekim, doktora tecavüz etti Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı: İşlem yaparken bu tarihe dikkat İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı: İşlem yaparken bu tarihe dikkat Ticaretin elektriklisi Avrupa ile aynı anda Türkiye'de de satışta Ticaretin elektriklisi Avrupa ile aynı anda Türkiye'de de satışta Gerçek aşkı bulmak için en uygun yaş belli oldu Gerçek aşkı bulmak için en uygun yaş belli oldu Bu da Türkiye'nin ''kaldırım'' lezzeti: Mahalleli betonda yetiştiğini görünce inanamadı Bu da Türkiye'nin ''kaldırım'' lezzeti: Mahalleli betonda yetiştiğini görünce inanamadı 14 yaşında uyudu 46 yaşında uyandı: 'Uyuyan güzel'in gizemli hikayesi... 14 yaşında uyudu 46 yaşında uyandı: 'Uyuyan güzel'in gizemli hikayesi... Narin cinayetinde 18 dakikalık sır Narin cinayetinde 18 dakikalık sır